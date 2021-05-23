كانت الساعات الذكية والأساور الذكية في الماضي منتجين مختلفين تمامًا، بينما جلبت إحداهما جميع الوظائف الذكية والتفاعلات الذكية، كانت الأخرى عبارة عن جهاز قابل للارتداء بسهولة دون شاشة، تأتي بمجرد اهتزازات تتمثل بمثابة تنبيهات.

وعلى الرغم من أن هذه الأساور الرياضية أو الأساور الذكية تخدم أغراض التتبع، إلا أنها لم تكن مكتملة تماما عندما يتعلق الأمر بتفاعل المستخدم، وعادةً ما يقتصر ذلك على تطبيقات الهواتف الذكية أو على الأكثر عرضا بسيطا وأحادي اللون، ولكن ليس بعد الآن، إذ قررت هواوي الجمع بين جميع إمكانيات الساعة الذكية في سوار ذكي جديد تماما، مما يمكنه من القيام بأكثر مما يمكن أن يفعله السوار الذكي، وكل ذلك بسعر ودي. والحديث هنا عن سوار HUAWEI Band 6 الجديد.

على سبيل المثال، دعنا نلقي نظرة على ما تشتهر به الأساور الذكية. كما ذكرنا سابقا، فهي أصغر حجما، ولا تأتي بشاشات عرض كبيرة وتركز بشكل أساسي على الإشعارات والتنبيهات الصحية فقط، وكل ذلك مع اعتمادها على تطبيق لعرض كل شيء.

ومع سوار HUAWEI Band 6 الجديد، يمكنك الحصول على كل هذه الميزات، ولكن مع المزايا الإضافية للساعة الذكية مثل التصميم والميزات الأخرى بسعر سوار ذكي ودي.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الصحية على سبيل المثال، فإن سوار HUAWEI Band 6 قادر على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) باستمرار.

مؤشر صحي مهم، يمكن أن يؤدي لانخفاض مستويات SpO2 للفرد إلى التعب بينما تكون المستويات المنخفضة لفترات طويلة أكثر خطورة. ما تفعله هواوي هنا هو، بدلاً من جعل المستخدمين يفحصون مستويات SpO2 الخاصة بهم عندما يشعرون بالإحباط، يراقب سوار HUAWEI Band 6 ذلك طوال اليوم في الخلفية وحتى ينبه مرتديها إذا كان هناك أي انخفاضات. ولا تنتهي مراقبة الصحة عند هذا الحد، لأن سوار HUAWEI Band 6 يضم جميع أنظمة المراقبة الصحية القوية من هواوي، التي تسمح بمراقبة دقيقة لمعدل ضربات القلب باستخدام ميزة HUAWEI TruSeenTM 4.0 وميزة HUAWEI TruSleepTM لتتبع النوم بدقة وميزة HUAWEI TruRelaxTM لقياس الإجهاد وإدارته.

تتبع الصحة واللياقة البدنية هو ما يفترض أن تفعله الأساور الذكية، ومع ذلك، فإن ما لا يتوقعه الناس من السوار الذكي أن يأتي بشاشة عرض، وهو أمر تفتقره معظم المتغيرات. لكن مع سوار HUAWEI Band 6، تحصل على شاشة AMOLED كاملة مقاس 1.47 بوصة بتصميم أقل حوافًا ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 42٪، مما يعني أن التجربة الإجمالية أصبحت غامرة أكثر من أي وقت مضى. ولا توفر هذه الشاشة تجربة تفاعلية أكثر شبيهة بالساعات الذكية فحسب، بل تضفي من المظهر العام للساعات الذكية كذلك. وتحافظ هواوي على وعدها بتزويد منتجاتها ببطاريات ذات عمر طويل الامد مع سوار HUAWEI Band 6 ذلك هو الحال، إذ يأتي هذا السوار الذكي ببطارية تدوم أسبوعين كاملين من الاستخدام بشحنة واحدة مع تشغيل جميع ميزات الصحة واللياقة البدنية.

إذا كان هناك شيء واحد ثابت مع الأساور الذكية وأجهزة التتبع، فهو الاهتمام بمراقبة اللياقة البدنية وتتبع البيانات لتقييم التقدم. لا يحذو سوار HUAWEI Band 6 بعيداً عن هذا النطاق، فهو قادر على تتبع ما يصل إلى 96 وضعًا للتمرين يتم اكتشافها وتتبعها تلقائيًا للحصول على أدق البيانات. ويتم استكمال ذلك أيضًا من خلال خوارزمية ميزة HUAWEI TruSport TM، التي تحلل بعمق قدرات تمرين المستخدم بناءً على تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمرين وتوفر تقييمات مفصلة مثل مستويات تناول الأكسجين ووقت الاسترداد وتأثيرات التدريب. كل هذا يقترن جيدا بتطبيق HUAWEI Health، الذي يمكن استخدامه لعرض جميع البيانات وعرض تمارين التنفس وتحديد الأهداف ومراقبة التقدم وحتى ضبط التنبيهات الذكية وتذكيرات الأحداث.

ما يميز سوار HUAWEI Band 6 حقًا هو كيف يأخذ الإشارات التطورية من الهواتف الذكية والساعات الذكية، لينتج عن ذلك جهاز لا يوفر فقط جميع الميزات الممتازة التي يجب على المرء أن يتوقعها من أمثال ساعة ذكية كاملة، ولكنه يقدم كل ذلك بسعر الأسوار الذكية، وبالتالي المفهوم العام للأساور الذكية.

سوار HUAWEI Band 6 متوفر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بسعر 229 ريالًا سعوديًا، ويمكنكم الشراء من متجر HUAWEI الالكتروني ومتجر هواوي الرئيسي في الرياض بارك والعديد من متاجر التجزئة المعتمدين.