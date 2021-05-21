تواصل هيئة السوق المالية العمل على تخفيف مخاطر الاستثمار على المستثمرين الأفراد، برفع نسبة تخصيص الاكتتابات للمستثمرين المؤسسين، لتطوير السوق المالية، وخفض مستوى التذبذب، مع ارتفاع مستوى الكفاءة في الأسواق، إذ عملت الهيئة على منح صناديق الاستثمار العامة الموجهة للأفراد حصة 90 % من حصة المؤسسات في الاكتتابات الأولية. ورصدت «عكاظ» أن إجمالي ملكيات المستثمرين المؤسسين سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى 96.37% من إجمالي ملكية الأسهم.كشفت هيئة السوق المالية أن إجمالي قيمة ونسبة المستثمرين المؤسسين وتشمل (الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين وغيرهم وكبار الأفراد) بلغت قيمتها 26.79 تريليون ريال، تعادل نسبتها 96.37% من إجمالي ملكية الأسهم، فيما بلغت قيمة الأسهم للمستثمرين الأفراد 1.01 تريليون ريال، تعادل نسبتها 3.63% من إجمالي قيمة الأسهم.وكان المستثمرون المؤسسون رفعوا نسبة ملكيتهم في سوق الأسهم بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، إذ بلغت نسبة تملك المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 88.23%، فيما بلغت نسبة تملكهم بنهاية الربع الأخير من 2021 نحو 96.37%، برفع المستثمرين تملكهم بـ8.14% خلال عامين.وفي ما يختص بقيمة التداولات في سوق الأسهم، ورغم انخفاض ملكية الأفراد في سوق الأسهم، إلا أنهم سيطروا على نحو 88.92% من إجمالي صفقات الأسهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، في إشارة لارتفاع التداولات المضاربية بين فئة الأفراد، إذ بلغت قيمة صفقات البيع والشراء نحو 1.39 تريليون ريال، منها 1.24 تريليون ريال نفذها الأفراد، فيما بلغت نسبة صفقات الأسهم للمؤسسات نحو 11.08% بقيمة 154.54 مليار ريال.شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاع صفقات البيع للأفراد، قابلها ارتفاع الصفقات الشرائية للمؤسسات، وكان إجمالي قيمة صفقات البيع للأفراد نحو 624.52 مليار ريال، مقابل صفقات شراء بقيمة 615.46 مليار ريال، أي أن إجمالي صفقات البيع تتجاوز صفقات الشراء بقيمة 9.06 مليار ريال، فيما شهدت صفقات المؤسسات العكس، إذ سجلت صفقات الشراء نحو 81.8 مليار ريال، مقارنة بصفقات بيع قيمتها 72.74 مليار ريال، بدخول سيولة مؤسسية قيمتها 9.06 مليار ريال.سجل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي ارتفاعاً حاداً وقوياً خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، إذ كسب نحو 1218 نقطة، بنسبة ارتفاع 14.02%، وأغلق المؤشر بنهاية الربع الأول عند مستوى 9908 نقاط، بصعود لكافة القطاعات، وواصل المؤشر صعوده خلال جلسات الربع الثاني، ليغلق بنهاية تداولاته (الخميس) الماضي عند مستوى 10.340 نقطة، صاعداً نحو 1650 نقطة، بنسبة ارتفاع 18.99%.