كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير رسمية لهيئة السوق المالية، وجود 10 شركات يتم دراسة طلبها لإدراج أسهمها في السوق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، فيما تمت الموافقة على إدراج 3 شركات لطرحها للاكتتاب العام.ووفقاً للتقرير، فإن قيمة تداولات (الشراء) للمستثمرين غير المؤسسين (الأفراد، وكبار المستثمرين الأفراد، والخليجيين، والأجانب المقيمين) بلغت 615.46 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، وتعادل نسبة تداولاتهم 88.27% من إجمالي التداولات، فيما بلغ إجمالي تداولات الشراء للمستثمرين المؤسسين 81.8 مليار ريال تعادل نسبتها نحو 11.73% من إجمالي تداولات الشراء.ووفقاً للتقرير، فإن قيمة تداولات (البيع) للمستثمرين غير المؤسسين (الأفراد، وكبار المستثمرين الأفراد، والخليجيين، والأجانب المقيمين) بلغت 624.52 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، وتعادل نسبة تداولاتهم 89.57% من إجمالي التداولات، فيما بلغ إجمالي تداولات البيع للمستثمرين المؤسسين 72.74 مليار ريال تعادل نسبتها نحو 10.43% من إجمالي تداولات الشراء.وعن عدد الصناديق المحلية الخاصة، أظهر التقرير أن عدد الصناديق الجديدة التي دخلت السوق خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية العام الماضي 2020 بلغ نحو 30 صندوقاً، منها 11 صندوقاً مختصة بالأسهم، وصندوقان في أدوات الدين، و10 صناديق في القطاع العقاري، و6 صناديق متعددة الأصول، وصندوق تمويلي، وصندوق خاص بالسلع، فيما تراجع عدد الصناديق المختصة في أسواق النقد من 7 إلى 6 صناديق.