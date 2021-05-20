تراجعت العملة المشفرة الأشهر «بيتكوين» بحدة لتواصل عمليات بيع كبيرة بدأت قبل أسبوع، وهوت بنسبة تزيد على 16% لتصل إلى أدنى مستوى لها أمس، دون 38 ألف دولار، وفقا لبيانات CoinDesk.وهذا هو أدنى مستوى لها منذ 9 فبراير الماضي، وهي آخر مرة ينخفض فيها سعر بيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار.وتلت موجة الهبوط تصريحات جديدة لبنك الشعب الصيني، أعلن فيها أن العملات المشفرة «لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية»، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة.وشملت الخسائر عددا كبيرا من العملات الرقمية، حيث تراجعت إيثيروم 15%، إلى 2960 دولارا، وبيتكوين كاش 16%، وكاردانو 15%.ولم يشمل بيان بنك الشعب الصيني أي قرارات بمنع التعامل في العملات المشفرة، في وقت تمضي الصين لإصدار عملة رقمية خاصة بها.وأدت الأخبار السلبية خلال الأسبوع الماضي إلى إضعاف المعنويات تجاه العملة المشفرة. وفي 12 مايو الجاري، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» Elon Musk إن شركة صناعة السيارات الكهربائية علقت شراء السيارات باستخدام بيتكوين، مشيرا إلى المخاوف البيئية بشأن ما يسمى بعملية «التعدين» الحسابي، حيث تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة لحل الألغاز الرياضية المعقدة لتمكين المعاملات باستخدام بيتكوين.