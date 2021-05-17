تراجعت العملة المشفرة الأشهر بالعالم (بيتكوين)، اليوم (الاثنين)، بنحو 8% إلى 45.5 ألف دولار، وسط تراجع أغلب العملات المشفرة.

وتتواصل تغريدات إيلون ماسك حول العملات المشفرة وآخرها تأكيده أن «تسلا» لم تبع أيا من البيتكوين التي كانت قد اشترته بقيمة 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن كانت تغريداته السابقة قد أدت إلى تراجعات متتالية للبيتكوين في الأيام الأخيرة، بعد أن ألمح ماسك بأن «تسلا» قد تبيع أو قد باعت حيازتها من العملة المشفرة، وأفاد ماسك -الذي كان بداية من أكبر مناصري البيتكوبن- بأن شركته أوقفت قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع لشراء سيارات تسلا بسبب التداعيات البيئية الناجمة عن التنقيب عن البتكوين.

وهوت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، وهي تبقى بعيدة بنحو 20 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته في أبريل الماضي.