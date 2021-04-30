وسعت أسعار النفط مكاسبها إلى 2%، خلال تعاملاتها اليوم (الخميس)، مع التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الخام.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر يونيو - بنحو 1.9%، ليصل إلى مستوى 68.56 دولار للبرميل.فيما زاد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يونيو بنسبة 1.8%، مسجلاً 65.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ 15 مارس الماضي.يأتي ذلك بعد تمسك تحالف «أوبك بلس» الذي يضم دول أوبك وحلفاء من خارج المنظمة بخططه بشأن التخفيف التدريجي لقيود تخفيضات إنتاج النفط بدايةً من شهر مايو حتى يوليو.وكانت منطمة «أوبك» قد رفعت توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط هذا العام إلى 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقريرها الشهري الأخير.وتتوقع المنظمة كذلك أن تصل مخزونات النفط العالمية إلى 2.95 مليار برميل بحلول شهر يوليو القادم، ما يجعلها أدنى متوسط الفترة من 2015 حتى 2019.