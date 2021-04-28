ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 14 شهراً خلال أبريل الجاري، مع تحسن تقييم الوضع الحالي.وكشفت بيانات مجلس المؤتمرات، أن مؤشر ثقة المستهلك سجل 121.7 نقطة في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، ومقابل 109 نقاط في مارس الماضي، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 113.1 نقطة.وأظهرت البيانات أن مؤشر الوضع الحالي ارتفع من 110.1 نقطة إلى 139.6 نقطة، بينما صعد مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 109.8 نقطة من 108.3 نقطة.وأوضح التقرير أن تحسن ثقة الأمريكيين في الشهرين الماضيين جاء بدعم صعود تقييم المستهلكين لمؤشر الوضع الحالي وسط تعافٍ قوي للاقتصاد وتفاؤل المستهلكين بالآفاق قصيرة المدى.