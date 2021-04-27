أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» أمس (الإثنين) مرتفعا 89 نقطة، عند مستوى 10231 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها قرابة 8.91 مليار ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ شهر أكتوبر لعام 2014 (أعلى مستوى في 7 سنوات)، وساهم في ارتفاع المؤشر صعود الطلب في مزاد الإغلاق بصعوده قرابة 29 نقطة، وبلغت إجمالي أرباح المؤشر خلال العام الحالي 2021 قرابة 1542 نقطة، صاعدا 17.74%.وخلال التداولات أمس، سجلت 121 شركة صعودا في قيمة أسهمها، فيما تراجعت أسهم 70 شركة، وحافظت 9 شركات على مستوياتها دون تغيير، وبلغت القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة قرابة 9.605 تريليون ريال.وساهم في ارتفاع المؤشر صعود بنك الراجحي 1.77% عند سعر 98 ريالا، إذ دعم المؤشر بـ 26 نقطة، ثم سهم بنك الجزيرة الذي صعد 8.86% ودعم المؤشر بـ 8 نقاط، عقبه بنك الأهلي الذي ارتفع بنسبة 0.94% وساهم في رفع المؤشر 7 نقاط.وبنهاية التداولات أمس، بلغت قيمة الأسهم المتداولة لصندوق «الجزيرة ريت» قرابة 85% من إجمالي أسهمه المصدرة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10.05 مليون سهم من إجمالي أسهمه المصدرة البالغ عددها 11.8 ملايين سهم، فيما استحوذ سهما «نادك، والراجحي» على أكثر من 5% من إجمالي السيولة المتداولة أمس (الإثنين).وسجلت العديد من الأسهم أعلى سعر في عام كامل خلال تداولاتها، ممثلة في شركات «الخزف، سيسكو، أسمنت المدينة، أسمنت الشمالية، البابطين، نادك، الحمادي، البلاد، سبكيم، التصنيع، معادن، الجزيرة، الدوائية، الكهرباء، البنك الفرنسي، بترو رابغ، مصرف الإنماء».