فيما بدأت تركيا بالتحرك نحو وقف التداول بالعملات المشفرة إثر هروب مؤسس منصة Thodex ومعه نحو ملياري دولار، إضافة إلى إعلان منصة أخرى تعد من أكبر الشركات التركية لتداول العملات المشفرة وقف أنشطتها لمشاكل مالية إثر التقلبات الحادة في العملات المشفرة، تراجعت أسعار الليرة التركية أمس (الإثنين) إلى مستوى قريب من أدنى قيمة لها على الإطلاق، مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وبعد تلميح رئيس البنك المركزي الجديد إلى أن رفع أسعار الفائدة سيضر بالاقتصاد.وانخفضت العملة التركية -وهي من بين الأسوأ أداءً ضمن الأسواق الناشئة هذا العام- بنسبة 0.6% لتصل إلى 8.48 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى لها عند 8.58 الذي سجلته في أوائل نوفمبر 2020.وتراجعت الليرة بنسبة 3.5% في أيام التداول الثلاثة الماضية، حيث بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعترف رسميًا بمذابح الأرمن في عام 1915، إبان الإمبراطورية العثمانية، على أنها إبادة جماعية.وبلغ سعر الليرة 8.4600 مقابل الدولار الواحد. وانخفض في آخر 6 أيام تداول متتالية.وتراجع بما يصل إلى 15% الشهر الماضي، بعد أن أقال أردوغان ناجي أغبال من منصب محافظ البنك المركزي وعين كافجي أوغلو بدلا عنه، الذي يتشارك مع أردوغان في انتقاد السياسة النقدية المتشددة، ويتبنى وجهة النظر غير التقليدية بأنها تسبب التضخم.وكان أغبال قد رفع سعر الفائدة إلى 19% للحد من التضخم الذي ارتفع فوق 16%، ومن المتوقع أن يصل إلى 18%. ويتوقع محللون أن يبدأ المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة منتصف العام تقريبًا، ويرى البعض أن كافجي أوغلو سيعود لبيع احتياطيات العملات الأجنبية لدعم الليرة.