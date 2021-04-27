أعلنت هيئة قناة السويس تقديمها تسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لـ«إيفر غيفن».وعبرت هيئة قناة السويس عن أملها في أن تؤدي المفاوضات مع الشركة المالكة لـ«إيفر غيفن» إلى اتفاق.وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أمس (الإثنين) حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف، معرباً عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب.وأوضح ربيع أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.