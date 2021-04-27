أعلنت «المدفوعات السعودية» المملوكة للبنك المركزي السعودي، تمكينها شركات التقنية المالية من الانضمام إلى نظام المدفوعات الوطني «مدى»، وتصريحها فنياً لشركتين للانضمام إلى الشبكة كأول جهتين غير مصرفيتين، حيث ستتمكن إحدى الشركات من إصدار بطاقات مدى (الرقمية والبلاستيكية)، التي ستُمكن العملاء من استخدامها لإجراء عمليات الدفع الإلكترونية عبر نقاط البيع والمواقع الإلكترونية، أو السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة، فيما ستقدم الشركة الأخرى خدمات الاستضافة لأجهزة نقاط البيع للتجار بشكل مباشر، وتزويدهم بأجهزة نقاط البيع بكامل خدماتها.وأوضحت «المدفوعات السعودية»، أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود البنك المركزي السعودي «ساما» الرامية إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وبناء بنية تحتية مالية متطورة من خلال ربط وتمكين مقدمي الخدمات بالبنية التحتية للخدمات المالية والمدفوعات بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.