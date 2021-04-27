ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي، الذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 3.41 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2021 بنسبة قدرها 20%، مقارنة بأرباح 2.83 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020.وساهم في صعود أرباح البنك ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، وارتفاع في دخل رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية الذي قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف عمليات أخرى.وانخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 8.9% ويعود ذلك للانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، قابله جزئياً ارتفاع في الإيجارات ومصاريف المباني، واستهلاك أو إطفاء مصاريف (الممتلكات، المعدات، البرامج، وحق استخدام الموجودات).