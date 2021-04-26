رصدت «عكاظ» وجود العديد من الأسواق البديلة لاستيراد الخضار والفواكه منها بعد حظر الاستيراد من لبنان بناء على تقارير رسمية، إذ تعد واردات البرتقال القادمة من لبنان في المرتبة الرابعة بـ15.8 ألف طن، إلا أن المرتبة الأولى من نصيب مصر التي يستورد منها نحو 280 ألف طن، ثم جنوب أفريقيا بـ271 ألف طن، وإسبانيا بـ22 ألف طن، وكانت واردات العنب من لبنان بلغت نحو 15 ألف طن، إلا أن الواردات من مصر بلغت 17 ألف طن، ومن الهند 13 ألف طن، ومن تركيا 10 آلاف طن.وكانت واردات التفاح من لبنان 9 آلاف طن، إلا أن الواردات من إيطاليا بلغت 64 ألف طن، ومن شيلي سجلت نحو 40 ألف طن، ومن أمريكا 16 ألف طن، ومن فرنسا 13.9 ألف طن ومن الصين 8.9 ألف طن.وتحتل لبنان المرتبة الثالثة في واردات السعودية من البطاطس، إلا أن سورية والهند تأتيان في المرتبة الأولى والثانية، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة، وفيما يختص بواردات الخس من لبنان، فإن الأردن تعد الأولى في الواردات ثم مصر، ثم إسبانيا، وتأتي لبنان في المرتبة الرابعة.