أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامات على 14 متداولاً في سوق الأسهم (4 سيدات و10 رجال)، لقيامهم بممارسات وتصرفات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للعديد من الشركات.وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المقرر استردادها نحو 17.01 مليون ريال، تنوعت بين غرامات واسترداد أرباح غير مشروعة.وفيما يختص بالسيدات الـ 4 المخالفات، بلغت الغرامات المفروضة عليهن 230 ألف ريال، فيما بلغت أرباحهن غير المشروعة المقرر استردادها 785.4 ألف ريال، أما الرجال المخالفون فبلغت الغرامات المفروضة عليهم نحو 1.71 مليون ريال، فيما سيسترد منهم أرباح قيمتها 5.14 مليون ريال.وأوضحت هيئة السوق المالية أنه سيتم أيضاً استرداد أرباح من بعض المستثمرين بقيمة 9.15 مليون ريال، نظير تحقيقها بسبب المخالفات التي ارتكبها المخالفون.