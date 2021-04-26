كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع حققت العديد من النجاحات والإنجازات المتتالية خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بها قرابة 1.191 مليار ريال، فيما بلغ عدد الصناعات الأساسية والثانوية قرابة 870 صناعة، إذ إن كل ريال تنفقه الحكومة على الهيئة الملكية للجبيل وينبع يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص.وأوضحت الوزارة أن استثمارات الهيئة الملكية بلغت قيمتها قرابة 203 مليار ريال تعادل نسبتها 17% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص قرابة 988.4 مليار ريال نسبتها تعادل 83%.ووفقا لاستثمارات القطاع الخاص، فقد تمثلت في الاستثمار الصناعي بقرابة 934.31 مليار ريال، و 37.41 مليار ريال في الاستثمار العمراني، أما الاستثمار التجاري فبلغت قيمته 16.69 مليار ريال.