كشف وزير المالية أن السعودية من المتوقع أن توفر مدخرات تقدر قيمتها بنحو 800 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، عن طريق استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بمصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، التي يمكن استغلالها في الاستثمار.وبين الجدعان قائلاً: «بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بـ 60 دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بـ6 دولارات، أو استخدام جزء من حصة المملكة في «أوبك» للبيع بـ 6 دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة»، جاء ذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام.وأشار إلى أنه من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، ستكون الأولوية للاستدامة المالية، مبيناً أن تحقيق أهداف رؤية 2030، يحتاج للاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي. وحول معدل البطالة قال الجدعان: «لم نغير هدف البطالة لعام 2030، لكن لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد فمن الصعب جداً أن نتوقع معدل البطالة لعام 2021، وهدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل جائحة كورونا، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد». وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن أخيراً افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشاريع جديدة، وتهدف تلك الجهود إلى تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة المقبلة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.