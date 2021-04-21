كشفت وزارة التجارة ارتفاع طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع عدد طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2020.وتلقت الوزارة 78056 طلباً للأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع 65716 طلباً خلال الربع الأول من العام 2020. وجاءت أنشطة المطاعم، والمقاهي، والمقاولات، والمواد الغذائية في مقدمة الأنشطة الأكثر طلباً للأسماء التجارية. وسجلت المؤسسات العدد الأكبر من طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام الحالي بواقع 64967 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات الأسماء التجارية للشركات 13089 طلباً.