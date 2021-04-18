صنف ملتقى «سكني 2021» الذي أقيمت فعالياته (الخميس) الماضي برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، البنك العربي الوطني كأفضل جهة تمويلية تطوراً ضمن قطاع التمويل العقاري «السكني»، وذلك تقديراً لمستوى التطور النوعي الذي يشهده البنك في مجال تقديم الحلول التمويلية المبتكرة لتلبية مختلف الاحتياجات العقارية والسكنية، إذ سجل البنك معدل تطور بلغت نسبته 78.18% خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 وفقاً لمؤشرات سكني.وقام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسليم الجائزة التقديرية للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، بتنظيم من صندوق التنمية العقاري تكريماً لشركاء مبادرة «سكني» القائمة بين الوزارة وشركات التطوير والتمويل العقاري من القطاع الخاص.ويأتي تتويج البنك العربي الوطني بهذه الجائزة، في ظل المساهمة المميزة للبنك في توفير حلول تمويلية مبتكرة، تسهم في تطوير آفاق «مبادرة سكني» وتحقيق مستهدفاتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، وبما يعزز بالتالي من رفع معدلات نسبة تملك المواطنين للسكن استجابة لرؤية المملكة 2030.وأكد عبيد الرشيد اعتزاز البنك العربي الوطني بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً للجهود المستمرة التي يتبناها البنك في سبيل تطوير منظومة برامجه وحلوله التمويلية المبتكرة الموجهة لصالح دعم قطاع الإسكان في المملكة، والارتقاء بآلياتها، وعلى النحو الذي يرسخ من عمق العلاقة التشاركية التي تجمع البنك بالوزارة وصندوق التنمية العقاري لخدمة مستهدفات البرامج لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب وفق حلول تمويلية ميسرة.يشار إلى أن قطاع التمويل العقاري يتصدر قائمة الأولويات الاستراتيجية بالنسبة للبنك العربي الوطني، إذ شهد البنك خلال السنوات الأخيرة تسجيل قفزات نوعية في حجم محفظته التمويلية العقارية، وحجم عقود التمويل.