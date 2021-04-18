كشف رصد أجرته «عكاظ» وجود 30 شركة مدرجة في سوق الأسهم سجلت خسائر من إجمالي رأس مالها لا يتجاوز 20% بنهاية العام الماضي 2020 وبعضها بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ولا يتم وضع أي علامة بجوارها إسوة بباقي الشركات الخاسرة التي تجاوزت خسائرها 20% من رأس مالها. ووفقا للرصد، فإن 10 شركات بلغ إجمالي خسائرها بين 15 - 20% من رأس مالها، ممثلة في شركات «نماء، عناية، سلامة، ساب تكافل، وفرة، الكابلات، مسك، التأمين العربية، ريدان، أنعام». فيما بلغ إجمالي عدد الشركات التي خسرت من رأس مالها ما بين 10 - 15% نحو 6 شركات وهي: «معدنية، ميدغلف، الأنابيب السعودية، جازادكو، العقارية، نسيج»، وسجلت أيضا 6 شركات خسائر تراوح بين 5 - 10% ممثلة في: «كيان، مدينة المعرفة، أنابيب، ملاذ، صدق، عسير».وهناك 8 شركات سجلت خسائر نسبتها أقل من 5% وهي شركات «جاكو، سابتكو، التصنيع، طباعة وتغليف، أسيج، زين، العالمية، أيان». ووفقا لأنظمة السوق المالية، فإنه يتم وضع علامات أمام الشركات التي تسجل خسائر تتجاوز 20% من رأس مالها، أما الشركات التي تسجل خسائر أقل من هذه النسبة فتبقى دون علامة كبقية الشركات، ويبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر تراوح نسبتها بين 20 - 35% ممن وضع أمامها «علامة صفراء» 15 شركة وهي: «اتحاد الخليج، شمس، تكوين، الإنماء طوكيو، بترو رابغ، إعمار، الصقر، المتحدة، البحر الأحمر، الأسماك، أميانتيت، جبل عمر، الباحة، شاكر، الخليجية العامة».أما الشركات الخاسرة بين 35 - 50% ويوضع أمامها «علامة برتقالية» من رأس مالها فيبلغ عددها 6 شركات فقط وهي: «صادرات، كيمانول، الحكير، تهامة للإعلان، التموين، تبوك الزراعية». وبلغ عدد الشركات التي وضعت أمامها «العلامة الحمراء» بخسائر تتجاوز نصف رأس مالها (أكثر من 50%) هي 4 شركات، اثنتان منهما موقوفتان عن التداول «الخضري، وفا للتأمين» لتجاوز خسائرهم 100% من رأس المال، إضافة لشركتي «أمانة، ومجموعة الحكير» التي لا تزال نسبة خسائرهما دون 75% من رأس المال.