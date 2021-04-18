كشف صندوق مصر السيادي أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، نافيا ما تردد من أنباء حول اعتزام الصندوق بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب عبر مركز معلومات مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق.وأوضح الصندوق أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي، تجاري، إداري، ثقافي).وأشار الصندوق إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطورين يتناسبان مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.في السياق نفسه، دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.وقبل أيام، أعلن الصندوق طرح كراسة الشروط لاستغلال مجمع التحرير خلال شهر أبريل الجاري.وقال الرئيس التنفيذى للصندوق أيمن سليمان إنه سيتم طرح كراسة شروط تطوير المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، مضيفاً أن التخطيط العام يتضمن مشاريع تجارية وإدارية ووحدات فندقية.وأشار إلى أنه «بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستكون لدينا محافظ عقارية ضخمة في منطقة وسط البلد، وهو ما يطلق العنان للمطورين العقاريين لوضع أفضل المخططات للاستفادة من تلك المباني المميزة، بما يتوافق مع المخطط العام لتطوير منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية». وأكد أن الصندوق يعطي اهتمامًا واسعًا بجذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع البنية التحتية خلال الفترة القادمة.كشف صندوق مصر السيادي أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، نافيا ما تردد من أنباء حول اعتزام الصندوق بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب عبر مركز معلومات مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق.وأوضح الصندوق أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي، تجاري، إداري، ثقافي).وأشار الصندوق إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطورين يتناسبان مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها. في السياق نفسه، دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى.