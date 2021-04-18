تماشياً مع دعم القيادة السخي واهتمامها المستمر بالعمل الخيري، تبرع البنك الأهلي السعودي بمبلغ 5 ملايين ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية «إحسان». ويأتي ذلك تماشياً مع دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، واهتمامهما المستمر بالعمل الخيري وتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير. وتأتي مساهمة البنك في الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة على منصة (إحسان) ضمن مبادراته لدعم المشاريع التنموية والأعمال الخيرية والإنسانية والمساهمة في تلبية الحاجات الفعلية للفئات المستفيدة، وإيماناً بواجب البنك الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وثمّن البنك شراكته مع منصة إحسان التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، والدور الذي تقوم به منصة «إحسان» من أجل تعظيم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها.