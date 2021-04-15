أعلن الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله الحماد، تفاصيل تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، مبيناً أن التعديل يهدف بشكل أساسي إلى دمج المرحلة الثالثة مع الرابعة، مع تعديل بسيط في المرحلة الثانية. وقال الحماد: «نتوقع أن يكون لدينا مخزون من الأراضي خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن المراحل التالية تستهدف الأراضي المطورة وليست الأراضي الخام، إذ هناك مجموعة من الأراضي المطورة داخل المخططات التي لم يتم استكمال التنمية العمرانية فيها، وفصلتها اللائحة الجديدة بهدف دعم المعروض العقاري». وتضمّن تعديل اللائحة تحديد 3 مراحل تنفيذية؛ تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة.