احتفلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي، بتسجيل أكثر من مليون و600 ألف منتج في منصة سابر الإلكترونية، وإصدار أكثر من مليون شهادة مطابقة، ومساهمة المنصة في رفع مؤشر مطابقة المنتجات إلى 80.3% في السوق السعودية.وبيّن الدكتور القصبي أن تحقيق منصة سابر الإلكترونية لهذه الأرقام يعد منجزاً استثنائياً في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم، والذي يواكب رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي ويحقق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية.وأوضح أن منصة سابر تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في المنصة من بلد المنشأ بكل يسر وسهولة، مؤكداً حرص الهيئة على مطابقة المنتجات المستوردة للوائح المواصفات السعودية من خلال منصة سابر الإلكترونية، بما يعزز من جودتها وسلامتها للمستهلك، والسعي نحو الاستمرار في تطوير وتحسين منصة سابر الإلكترونية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.