صعد خام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.4% أمس (الإثنين) إلى 62.67 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع إلى 63.30 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.4% مسجلا 59.09 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق 46 سنتا. ولم تشهد الأسعار تغيرا كبيرا منذ تداولات متقلبة انتهت (الإثنين) الماضي.وبحسب محللين ومتعاملين فإنه من المرجح أن يستمر كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية؛ ما يبقي أسعار النفط في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باولر، في مقابلة جرى بثها أمس: «الاقتصاد الأمريكي عند نقطة تضخم في خضم توقعات بأن النمو والتوظيف ستتسارع وتيرتهما في الأشهر القادمة، لكن البلاد تواجه خطر إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسرع من اللازم؛ ما قد يدفع حالات الإصابة بكورونا للزيادة من جديد».