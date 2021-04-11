أعلنت اليوم شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز (آركابيتا) استحواذها على مركز سيدردايل للتوزيع في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وهو مركز حديث البناء تم إنجازه في العام 2018، المصنف من الفئة الأولى الممتازة A+ ومؤجر بالكامل لشركة فيديكس جراوند.

ويشكل هذا المركز جزءا أساسيا من شبكة توزيع فيديكس في جنوب الولايات المتحدة، وهو أحدث إضافة إلى محفظة آركابيتا للعقارات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استحواذها أخيرا على 16 عقارا صناعيا في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو ومدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي، وبمساحة تقدر بنحو 3 ملايين قدم مربعة من العقارات الصناعية، تخدم أسواق توزيع رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي صفقة الاستحواذ هذه في إطار إستراتيجية آركابيتا الشاملة للاستثمار في قطاع العقارات الصناعية الأمريكية، والتي تستهدف الاستحواذ على أصول عقارية مؤجرة بموجب عقود طويلة الأمد لمستأجر واحد، وأصول عقارية مؤجرة لعدة مستأجرين عاملين في شريحة تسليم الطرود والإرساليات للمنازل والمكاتب وشريحة الصناعات الخفيفة. وقد أثبت قطاع العقارات الصناعية الأمريكية قدرته على الصمود والمحافظة على معدلات إشغال عالية ومستدامة خلال فترات الركود الاقتصادي، نظرًا لما تتميز به طبيعة مرافق التخزين والتوزيع من أهمية حيوية، وهو ما أثبته القطاع الصناعي أخيرا خلال الأزمة الناجمة عن انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث حقق أداء فاق أداء القطاعات الأخرى بكثير، ومنها المكاتب ومتاجر التجزئة والفنادق.

يذكر أن مركز سيدردايل للتوزيع يقع في سوق دالاس-فورت وورث، رابع أكبر مدينة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر مساحتها بنحو 9.300 ميل مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 7.5 مليون نسمة. ويتميز المركز بموقعه الجذاب القريب من مقرات عدد من الشركات الكبرى المدرجة ضمن قائمة فورتشين 500، ومنها أمازون، ويونيليفر، ولوريال، وفرايتلاينر، وكوايكر، وغيرها.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال رئيس قطاع الاستثمار العقاري بمجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة بريان هاب إن آركابيتا تركز بشكل رئيسي على الاستثمار في قطاع الإمداد اللوجستي، وقد أنجزنا أخيرا عدة صفقات استحواذ في هذا القطاع، ونحن نسعى في إطار إستراتيجيتنا الاستثمارية الشاملة إلى الاستحواذ على عقارات مؤجرة بالكامل بموجب عقود تراوح مدتها بين 10 إلى 15 سنة لمستأجرين مصنفين ائتمانيا بدرجة استثمارية، ونتطلع الآن إلى العمل مع شركائنا للاستحواذ على المزيد من الأصول في الأشهر القادمة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة آركابيتا مارتن تان إن آركابيتا تمتاز بسجل حافل بالنجاحات في الاستثمار في قطاع الإمداد اللوجستي، حيث سبق أن قمنا بإدارة استثمارات في عقارات لوجستية حول العالم بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي، وقد تخارجنا منها محققين عوائدًا مجزية. ومع تسارع نمو التجارة الإلكترونية وتزايد تشعب سلاسل الإمداد والتموين، شهد الطلب على عقارات الإمداد اللوجستي والمستودعات حديثة التجهيز نموًا كبيرًا، ونحن ننوي الاعتماد على خبراتنا الواسعة للاستفادة من هذا النمو.

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