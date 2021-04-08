اخترق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو 7 سنوات، إذ ارتفع مؤشر سوق نحو 25 نقطة خلال تداولاته أمس (الأربعاء)، وقاد الارتفاع قطاع البنوك الذي دعم ارتفاع المؤشر، وساهم البنك الفرنسي في صعود المؤشر بنحو 15 نقطة، ثم بنك ساب الذي دعم المؤشر بـ 10 نقاط، وجاء بنك الرياض ثالثا وساهم في رفع المؤشر 9 نقاط، فيما دفع بنك الراجحي المؤشر للتراجع بنحو 11 نقطة.وتتداول حاليا 11 شركة وصندوقا دون قيمتهم الدفترية، وهم: «سيرا، الرياض ريت، جدوى ريت الحرمين، المعذر ريت، مشاركة ريت، ملكية ريت، مشاعر ريت، الأهلي ريت1، سويكورب وابل ريت، ميفك ريت، ودار الأركان».وأيضا تتداول 11 شركة بمكرر ربح دون 15 مرة، ممثلة في: «البحري، الدريس، اللجين، أسمنت حائل، أسمنت أم القرى، مهارة، سيرا، بنك العربي، الاتحاد للتأمين، إكسا التعاونية، عذيب».وأغلقت 3 بنوك على أعلى مستوى لها في عام كامل، وهي: «الرياض، الجزيرة، ساب».وبإغلاق الأمس، ارتفعت 92 شركة خلال عام كامل بأكثر من 100% من أدنى قاع سجلته في عام كامل ممثلة في شركات: «المصافي، تكوين، مبكو، بي سي آي، أسلاك، اليمامة للحديد، أنابيب السعودية، كيمانول، بتروكيم، جبسكو، زجاج، اللجين، أنابيب، نماء للكيماويات، معدنية، المجموعة السعودية، صناعة الورق، كيان السعودية، أسمنت نجران، أسمنت المدينة، الكثيري، أسمنت الجنوب، أسمنت الشرقية، أسمنت تبوك، أسترا الصناعية، بوان، الصناعات الكهربائية، الخزف السعودي، الكابلات السعودية، أميانتيت، الفخارية، مسك، صادرات، طباعة وتغليف، سيسكو، سابتكو، نسيج، صدق، العبداللطيف، لازوردي، مجموعة فتيحي، مجموعة الحكير، شمس، الخليج للتدريب، ريدان، تهامة، شاكر، أكسترا، باعظيم، أبو معطى، أسواق المزرعة، وفرة، حلواني إخوان، جاكو، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية للتنمية، الجوف، جازادكو، أيان، المواساة، سليمان الحبيب، المتطورة، عسير، الباحة، الجزيرة تكافل، ملاذ للتأمين، أليانز إس اف، سلامة، ولاء، الدرع العربي، ساب للتكافل، سايكو، اتحاد الخليج، الأهلي للتكافل، التأمين العربية، الاتحاد، الصقر للتأمين، المتحدة للتأمين، تشب، الخليجية العامة، بروج للتأمين، الوطنية، أمانة للتأمين، عناية، الإنماء طوكيو، المعمر، بحرب العرب، عذيب، الجزيرة ريت، البحر الأحمر، ومدينة المعرفة».