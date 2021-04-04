أعلن البنك الأهلي السعودي على موقع السوق المالية السعودية (تداول) تعيين المهندس عمار بن عبدالواحد الخضيري (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس إدارة البنك، بدلاً من سعيد بن محمد الغامدي، وذلك من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وتعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك بدلاً من راشد بن إبراهيم شريف، وذلك من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وإنهاء تكليف طلال أحمد الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف للبنك، وتعيين سعيد بن محمد الغامدي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للبنك، وذلك من تاريخ صدور القرار.كما أعلن البنك الأهلي السعودي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020بإجمالي مبلغ موزع 3.582.400.000 ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 4.478.000.000، بحصة السهم من التوزيع 0.8 هللة بعد خصم الزكاة.