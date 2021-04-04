تستأنف الأسهم تداولاتها اليوم (الأحد)، إذ يفصل المؤشر 104 نقاط فقط على اختراق مستويات الـ10 آلاف نقطة، إذ أغلق المؤشر بنهاية تداولاته (الخميس) الماضي عند مستوى 9896 نقطة.وينتظر متداولو سوق الأسهم خلال جلسات الأسبوع الحالي 16 حدثاً مهماً؛ أبرزها صرف أرباح نقدية اليوم لملاك سهم «بوان» بقيمة 0.6 ريال لكل سهم، مع عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة «العقارية» للتصويت على تعديل بعض مواد الشركة، فيما سيتم يوم غد (الإثنين) صرف أرباح نقدية لمساهمي شركة «مهارة» بقيمة ريالين لكل سهم عن النصف الثاني من العام الماضي، وكذلك صرف أرباح مساهمي شركة «أسمنت حائل» بقيمة 0.5 ريال عن العام الماضي، مع أحقية ملاك وحدات صندوق «سدكو كابيتال ريت» على أرباح قيمتها 0.1525 ريال لكل سهم، وعقد جمعية عمومية عادية لشركة «الفخارية».وخلال جلسات يوم (الثلاثاء) القادم، سيحق لملاك أسهم «تبوك الزراعية» الاكتتاب في أسهم الشركة مع عقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس المال، مع صرف أرباح بنك الراجحي بواقع ريال واحد لكل سهم، إضافة إلى صرف أرباح نقدية لبنك الرياض بقيمة 0.5 ريال، مع عقد جمعية عادية لشركة أسلاك.أما يوم (الأربعاء) القادم فسيستحق مساهمو شركة «أسمنت السعودية» على أرباح قيمتها ريالان لكل سهم عن النصف الثاني من 2020 مع عقد جمعية عمومية عادية، وأحقية أرباح نقدية لبنك الإنماء قيمتها 0.3 ريال عن العام الماضي وعقد جمعية عمومية عادية، إضافة إلى انعقاد جمعيات عمومية لشركات «بترو رابغ، مهارة، أسمنت تبوك».