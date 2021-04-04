أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان، إصدار رسومه للدورة الخامسة لحاضرة الدمام لعام 1442 – 1443هـ. ودعا البرنامج أمس (السبت) ملاك الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام إلى سداد الرسم أو التطوير خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.وأشار إلى أنه في حال عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة ستكون هناك مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.يذكر أن رسوم الأراضي البيضاء خُصص جزء من إيراداتها المتحصلة لبناء المشاريع السكنية المختلفة بمناطق المملكة، إذ تحدد الوزارة أوجه الصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.