أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية (الخميس) الماضي عن إتمام اندماجهما رسمياً لتأسيس عملاق مصرفي وطني وقوة مالية إقليمية. ويبدأ البنك الجديد عملياته تحت اسم «البنك الأهلي السعودي» (الرمز الدولي: SA13L050IE10) (الرمز: 1180) بتاريخ 1 أبريل 2021. وسيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل. ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية. ومع حصة سوقية تبلغ 30% تقريباً وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، يعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال (239 مليار دولار)، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال (34 مليار دولار)، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار). ويتمتع البنك بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من نطاق أعماله الموسع. وعلق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري قائلاً: «هذا الاندماج يعزز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي بما سيعود بالفائدة على جميع المعنيين لا سيما في ظل تسارع رحلة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030». وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي: «اليوم تبدأ رحلتنا معاً تحت راية البنك الأهلي السعودي، بعد نحو 68 عاماً قضاها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في خدمة العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين، وسينصب تركيزنا خلال الأشهر القادمة على ضمان انتقال سلس لعملائنا إلى بنكهم الرائد الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين».