أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، المملوكة بالكامل للصندوق، وتم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.

وتهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة سالك كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، ومحفزًا لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين شركة سالك ومنظومة شركات محفظة الصندوق.