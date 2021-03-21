أصدر مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقرير جرائم الإنترنت لعام 2020، الذي وجد أن عام 2020 كان عاماً قياسياً لكل من ضحايا جرائم الإنترنت وحجم الخسائر بالدولار في الولايات المتحدة.وأظهر التقرير، وفقاً للبيانات التي جمعتها «Statista»، واطلعت عليها «العربية.نت»، تسجيل 791790 شكوى من قبل IC3 في السنة الماضية وبلغ إجمالي الخسائر 4.2 مليار دولار.وكانت جرائم الإنترنت الأكثر شيوعاً التي تم تسجيلها في عام 2020 هي عمليات الاحتيال وعدم الدفع، وعدم التسليم والابتزاز، فيما كانت مخططات المساومة على البريد الإلكتروني للأعمال هي الأكثر تكلفة في العام الماضي مع خسائر معدلة بلغت 1.8 مليار دولار.وكان عام 2020 ملحوظاً في ظهور مخططات تستغل جائحة كوفيد-19 مع استهداف كل من الأفراد والشركات، وتم تلقي حوالى 28500 شكوى تتعلق بحيل حول الجائحة معظمها تستهدف أموال قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي.واستهدفت الجرائم بشكل أساسي الاحتيال على المنح والقروض والتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات التعريف الشخصية.وفي كثير من الحالات، لم يدرك الضحايا أنهم كانوا مستهدفين حتى حاولوا تقديم مطالباتهم المشروعة للحصول على مزايا التأمين ضد البطالة.كما ظهرت مشكلة أخرى متنامية في جميع أنحاء الوباء، وهي انتحال المجرمين لشخصيات ممثلي الحكومة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.وظهرت عمليات الاحتيال أيضاً مع تسارع وتيرة التطعيم حيث طُلب من الأشخاص الدفع مقابل الحصول على لقاحات من جيوبهم أو تقديم معلومات شخصية مقابل المواعيد.