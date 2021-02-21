احتفل برج خليفة أطول برج في العالم، بوصول متاجر لولو إلى 200 متجر هايبر ماركت. وشاهد الزوار المتواجدين في الوجهة الشهيرة بدبي وملايين المتابعين حول العالم عبر تقنية البث المباشر، استعراض برج خليفة لألوان شعار متاجر لولو المألوفة على واجهة البرج مع رسائل تهنئة احتفالا بلحظة الفخر.

وافتتحت «لولو» التي تأسست في بداية التسعينات متجرها رقم 200 أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة. وتملك المجموعة متاجر بيع بالتجزئة في 10 دول تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا. وتعتبر «لولو» واحدة من الأمثلة الناجحة للشركات الإماراتية التي انطلقت للعالمية، عدا عن قطاع البيع بالتجزئة، تملك المجموعة نشاطا كبيرا في توريد وإنتاج المواد الغذائية في كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسبانيا، أفريقيا، الهند، والشرق الأقصى، والصين، ويعمل لديها قوة عاملة تفوق 57 ألف شخص.

وتحت قيادة رئيس مجلس الإدارة يوسف علي موسليام، حققت مجموعة لولو خططا توسعية طموحة حتى خلال قمة الجائحة، عبر افتتاح أكثر من 15 متجرا خلال آخر 12 شهراً.

وصرح يوسف علي بهذه المناسبة قائلاً: «خالص الشكر والامتنان والتقدير للقادة الملهمين لهذه البلاد ودعمهم اللامحدود لنا بالازدهار والتوسع حول العالم، والشكر كذلك لكل المساهمين لدينا وللعملاء المخلصين لمساعدتهم لنا في تحقيق هذا الإنجاز».

وتعليقاً على لحظة الفخر والإنجاز قال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في المجموعة: «هي بلا شك لحظة فخر لنا جميعاً في لولو لرؤية عملاتنا التجارية تُعرض في هذا المعلم الشهير برج خليفة. هذه المبادرة هي شهادة حقيقية على مسيرتنا الرائدة لتحقيق آفاق جديدة في الابتكار ولتوفير تجربة تسوق عالمية الطراز في الأسواق الجديدة والوصول لأعداد أكبر من العملاء».