وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة لندن 1.2%. وارتفعت عقود تسوية أبريل بما يعادل 69 سنتاً إلى 60.03 دولار للبرميل في بورصة «ICE» الأوروبية للعقود المستقبلية، وهو أعلى مستوى للنفط منذ 26 يناير 2020، وفقاً لحسابات بلومبيرغ.

وارتفعت عقود خام تكساس تسوية شهر مارس، بنسبة 1.2% إلى 57.53 دولار للبرميل، في بورصة نيويورك التجارية بعد مكاسب بلغت 1.1% يوم الجمعة.

وتمسكت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، بسياستهم لكبح الإمدادات في اجتماع يوم الأربعاء. وساعدت تخفيضات أوبك+ غير المسبوقة في رفع الأسعار من مستويات متدنية قياسية في العام الماضي.

ودخلت اتفاقيات «أوبك +» حيز التنفيذ منذ بداية فبراير، والتي بموجبها ستخفض بعض الدول الإنتاج بنحو 1.425 مليون برميل من النفط يوميا، منها مليون برميل من حصة السعودية وحدها.

وأعلنت السعودية تخفيضات معروض إضافية في فبراير ومارس فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في أوبك+، الذين من بينهم روسيا، ما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.