أعلنت حاضنة قِوام الرقمية عن حصولها على ترخيص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) للعمل والتشغيل كحاضنة أعمال «رقمية» مستقلة في المملكة، لتكون بذلك أول حاضنة رقمية تحصل على هذا الترخيص من قِبل منشآت. وأجاز الترخيص لـ«قوام» مزاولة أنشطتها في تقديم خدمات الاحتضان لرواد ورائدات الأعمال والشركات الناشئة رقمياً بشكلٍ رسمي، أسوة بالحاضنات التقليدية، حسب الاشتراطات.

وتأسست قِوام في مطلع 2020 على أيدي كلاً من الرئيس التنفيذي وائل الترابي، والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات عادل الصاعدي والمديرة التنفيذية لإدارة العمليات آلاء بكداش، بهدف تقديم حلول رقمية تسعى إلى إعادة تعريف المنظومة الريادية المحلية بشكل شامل، ليتمكن كافة رواد الأعمال والشركات الناشئة من العمل على مشاريعهم الريادية بدون أي قيود مكانية وزمانية، بطريقة تتماشى مع ثقافة واحتياجات المنطقة العربية.

وتقدم الحاضنة مجموعة من الخدمات، تشمل المسارات التعليمية المفتوحة في مجال ريادة الأعمال باللغة العربية، ترافق فيها أصحاب الأفكار والرياديين في رحلة بناء شركاتهم الناشئة بكافة محطاتها، ابتداءً من تكوين الفكرة، والاستعداد للانطلاق، وحتى النمو والاستثمار، بأسلوب عملي متكامل مدعّم بأمثلة وتطبيقات محلية، ومن تقديم خبراء ذو فهم بطبيعة المنظومة الريادية الحديثة عالميا وإقليميا، بالإضافة إلى الاستشارات الرقمية في كافة الجوانب الريادية المتناسبة مع احتياجات الشركات الناشئة لاختصار طريق نزول شركاتهم إلى السوق، وتوجيههم في كافة المراحل.

وأفاد الترابي أن التحول الرقمي هو مستقبل ريادة الأعمال، حيث يوفر إمكانات ضخمة لبناء أفكار مختلفة ومشاريع جديدة على أيدي مستفيدين من كافة الفئات.

ويتمثل حصول قِوام على ترخيص الحاضنة الرقمية باكورة عملها على رقمنة المنظومة الريادية مع شركائها الاستراتيجيين، كما تشمل أولوياتها الأخرى إثراء المحتوى العربي الريادي المقنن، وتسهيل وصول الخدمات لكافة الفئات المستفيدة، وتمكيّن الخبراء من توسيع نطاق عملهم ومشاركة خدماتهم مع رواد الأعمال في كل مكان.