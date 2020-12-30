«أكثر من 4900 تسجيل في 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا»

أطلقت شركة هواوي نسختها لعام 2020 من مسابقة هواوي للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تدعو المسابقة جميع المطورين من باكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وجنوب أفريقيا وتونس والمغرب والأردن والبحرين والكويت وعمان وقطر، الذين يمتلكون تطبيقا موجودا على متجر HUAWEI AppGallery، للانضمام إلى المسابقة من خلال تطبيق واحد أو تطبيقات متعددة، وهذا للحصول على فرصة للفوز بجوائز وقسائم نقدية. وقد بدأت المسابقة في أوائل سبتمبر وستنتهي في 31 ديسمبر لجميع البلدان.

تم إطلاق المسابقة لتقديم جوائز لتطبيقات الجوال العالية الجودة المبنية على منصة HUAWEI HMS. وأيضا لإلهام المطورين الإقليميين للاستفادة من القدرات المفتوحة لـHUAWEI Mobile Services (HMS) لإنشاء تطبيقات مبتكرة، وتقديم خدمات الحياة الذكية لمستخدمي أجهزة هواوي.

مع أكثر من 4900 تسجيل في جميع البلدان، سيتم اختيار الفائزين في مسابقة مطوري هواوي لكل بلد بناء على مجموعة شاملة من الاعتبارات. وتستند المعايير الرئيسية للاختيار على شعبية التطبيق داخل السوق (عدد من التنزيلات)، وتكامل التطبيق مع HMS الأساسية، ومع HMS Special Kit. ويمكن للمطورين الفوز بمكافآت متعددة: من الجوائز النقدية، والقسائم النقدية إلى العروض الترويجية المستهدفة لنمو تطبيقاتهم، ويمكن اختيار كل تطبيق فائز لإحدى فئات الجوائز (الجوائز الذهبية أو الفضية أو البرونزية).

بعد تحليل دقيق لكل تطبيق تم إرساله، ستعلن هواوي عن الفائزين لكل بلد في بداية عام 2021. كجزء لا يتجزأ من بناء منظومة للمواهب في هواوي، تستكشف مسابقة مطوري هواوي بنشاط طرق تطوير المواهب المبتكرة وتلعب دورًا حاسمًا في تعزيز تقنيات الشركاء مع HUAWEI AppGallery. وتعتبر هواوي محركا نشيطا للمجتمع الرقمي الذكي، وممكن للتحول الرقمي للصناعات والشركات، وشريكا مفضلا للعملاء في مجال التكنولوجيا. ومن خلال الالتزام بإستراتيجية «platform + ecosystem» والعمل مع الشركاء، قامت هواوي ببناء منصة مفتوحة ومرنة ورشيقة وآمنة، وقامت أيضا بتعزيز منظومة سليمة تتميز بالتعايش والمشاركة والمنافع المتبادلة، وتتمتع بسيمفونية التحول الصناعي الرقمي. وتهدف الجهود التعاونية في نهاية المطاف إلى بدء عصر ذكي حيث كل شيء يكون متصلا وذكيا.

لمزيد من المعلومات حول مسابقة مطوري هواوي، يرجى زيارة:

للمملكة العربية السعودية:

https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/501602055228338970####