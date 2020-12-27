نفعل كل شيء على هواتفنا الذكية هذه الأيام. سواء كان ذلك لتأدية مهام العمل اليومية مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني خلال التنقل، والترفيه وحتى المهام مثل الخدمات المصرفية على سبيل المثال. هناك أيضًا أوقات تحتاج فيها إلى مشاركة شاشة هاتفك على شاشة أكبر لمشاركتها مع الجميع، ولكن هناك احتمال أن تتلقى رسالة خلال تلك الفترة لا تريد أن يراها الجميع. تدرك هواوي هذا وقد قامت بتضمين مجموعة واسعة من ميزات الأمان في هاتف HUAWEI Mate40 Pro الذي تم إطلاقه حديثًا في المملكة العربية السعودية لضمان خصوصية المستخدم على أفضل وجه.

بالإضافة إلى ذلك، مع آخر تحديث لـواجهة المستخدم EMUI 11، أضافت هواوي مجموعة واسعة من ميزات المشاركة والعرض التقديمي، دون الحاجة إلى تنزيلات أو تطبيقات إضافية. بدلاً من نقل الملفات الموجودة في هاتفك إلى حاسوبك الشخصي، يمكنك الآن عرض شاشة هاتفك لاسلكيًا مباشرةً.

يمكنك التبديل بسهولة بين وضع سطح المكتب ووضع الهاتف. عندما تختار وضع سطح المكتب، سيتم عرض الشاشة المعروضة كشاشة حاسوب، وسيعمل هاتفك كلوحة لمس. أثناء العمل على «الحاسوب» الجديد، تحمي الميزات الجديدة في وضع «عدم الإزعاج» معلوماتك الشخصية ببراعة. سيتم عرض الرسائل الواردة على هاتفك فقط ولن تظهر على شاشة العرض الكبيرة.

لإعداد هذا، ما عليك سوى سحب شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة لأسفل لتشغيل لوحة الإشعارات. هناك، قم بتشغيل Wi-Fi، وانقر فوق Wireless Projection وانقر فوق Connect عندما ترى الشاشة الصحيحة. بمجرد توصيل هاتفك، اضغط على تأكيد. إعداد الإسقاط بهذه السهولة.

اضغط على أيقونة العرض في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك، وهناك سترى خيارين: وضع العرض وعدم الإزعاج. انقر فوق وضع العرض وقم بتبديله إلى وضع الهاتف قبل تشغيل «عدم الإزعاج». استخدام شاشة العرض والهاتف الخاص في نفس الوقت.

إذا تلقيت مكالمة واردة، فلن تتم مقاطعة المحتوى الذي تعرضه على الشاشة الكبيرة، حتى إذا تجولت في الخارج لتلقي المكالمة والدردشة لبضع دقائق.

بفضل هذه الميزة، أصبحت خصوصيتك آمنة، خاصةً عندما تقوم ببث شاشة هاتفك إلى شاشة خارجية ليراها الجميع. تُظهر ميزات مثل هذه براعة هواوي في الابتكار، حيث تقوم بدمج ميزات في كل منتج قد يحتاجها المستخدم.

السعر والتوافر

أصبح هاتف HUAWEI Mate40 Pro متوفرا الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 4099 ريالا. يمكنك الشراء من متجر «هواوي» الرسمي في الرياض بارك ومتجر «هواوي» الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

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