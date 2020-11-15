تطلق غرفة تجارة وصناعة الشرقية النسخة السادسة لمنتدى المرأة الاقتصادي 2020، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحت عنوان «تمكين وطموح» في 25 نوفمبر الجاري.وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية نوف التركي، أن المنتدى يستعرض محاور رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني من 22 إلى 30 %، التي أعطت أولوية لتنمية قدرات ومواهب المرأة وتفعيل دورها في جوانب عدة، إذ وضعت تنمية مهارات المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، بالإضافة إلى تمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة التي تتناسب مع التخصصات المطلوبة والمميزة للإسهام في تنمية المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.وأشارت التركي إلى أن المنتدى وعبر جلساته يستعرض تجارب النجاح وخطط التنمية في دول الخليج لاستخلاص الدروس المستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال.من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود الرماح، أن المنتدى سيبحث الآثار المهمة التي يحملها برنامج جودة الحياة 2020، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إذ يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، كما يسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.ويتناول المنتدى محاور عدة منها «تقدير القيادات لأهمية دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وخطط تمكينها»، ومحور «السيدات في المناصب القيادية ومجالس الإدارات»، ومحور «برامج جودة الحياة 2020 وآثارها الاقتصادية على المرأة».