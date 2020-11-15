اقترح مجلس تنسيق المحتوى المحلي في الرياض، أمس، خلال اجتماعه الدوري الرابع، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، 7 مبادرات جديدة سيعمل على دراستها واعتمادها خلال المرحلة القادمة للبدء بتنفيذها في عام 2021.وأشار الوزير الخريف إلى أهمية دور المجلس كمنصّة موحده لتنمية المحتوى المحلي، وتجمع ضمنها أقطاب الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.واستعرض المبادرات التي قدّمها المجلس منذ انطلاقته العام الماضي، والتي تم من خلالها تأسيس منهجية موحدة لحساب المحتوى المحلي وبحث الفرص التطويرية في برامج المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء.ودعا الخريف أعضاء المجلس إلى مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ورفع مؤشراته على مستوى الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إطلاق مزيد من المبادرات التي تعزّز مساهمة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات ذات العلاقة مع الأعضاء للاستفادة منها، وتشجيع الشركات المتعاقدة والمورّدة للأعضاء في المجلس على إنجاز تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي في أعمالها، وذلك لتحديد مستهدفاتها المستقبلية على هذا الصعيد.كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة المستجدات الحالية والمراحل التي تم إنجازها وأبرز التحدّيات، واستعرض الاجتماع خطّة العمل للعام 2021م.