فيما قفز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.3% إلى 93.82. أمس، تراجع مؤشر مورغان ستانلي MSCI لعملات الأسواق الناشئة بأعلى وتيرة منذ مارس الماضي، وانخفض المؤشر بـ0.8% وكانت العملات الأسوأ أداء هي البيزو المكسيكي، وراند جنوب أفريقيا.وتراجع كذلك اليوان الصيني، بعدما حقق مكاسب قوية في وقت سابق. أما الروبل الروسي، فأبدى بعض التماسك مقارنة ببقية عملات الدول الناشئة.وبالنسبة للعملات الرئيسية، نزل اليورو بما يصل إلى 1% لمستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر يوليو وسجل في أحدث تعاملات 1.1665 دولار منخفضا 0.45% خلال اليوم.وفقد الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7120 دولار أمريكي، بينما نزل الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.2983 دولار.وفقد الدولار الكندي 0.7% إلى 1.3225 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي. وتراجعت كل هذه العملات أكثر من 1% لبعض الوقت. وتراجع الين الياباني 0.35% ليهبط إلى 104.87 مقابل الدولار.