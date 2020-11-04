دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في السعودية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر نوفمبر الجاري.وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني؛ تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.ودعت الهيئة الأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع؛ إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر.