أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية ضمن الدفعة الرابعة عشرة من دعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة عشرة بلغ 108.901 مربٍّ ومربية، حيث بلغ عدد الذكور من صغار مربي الماشية 80 ألف مربٍّ وعدد الإناث 28 ألفاً.وأكدت «البيئة»، أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، حيث بلغ إجمالي مبالغ الدعم حتى الآن 1.389 مليار ريال.