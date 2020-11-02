سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 8.4 مقابل الدولار في تعاملات أمس.ونزلت الليرة بشكل كبير أخيرا، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، إذ فقدت العملة ما يزيد على 26% هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017.ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم إلى 12.1% من 8.9% أمس، متوقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25% ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75%، قائلا إن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في وقت سابق أن يواجه الاقتصاد التركي أزمات قوية بسبب السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدخول في صراعات سياسية وعسكرية، وأن يصل الدولار إلى 9 ليرات.