هوت إيرادات السياحة التركية في الربع الثالث من العام الحالي 2020، بنسبة 7.12 %، بما قيمته 1.04 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس.وكشفت بيانات من وزارة السياحة التركية انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4% على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر الماضي.وأشارت البيانات إلى أنه في أول 9 أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03% إلى 9.46 مليون.من ناحية أخرى، أفادت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.وذكر المعهد أن الصادرات التركية زادت 4.8%، فيما قفزت الواردات 23% مقارنة مع سبتمبر 2019. وفي أول 9 أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.