كشفت وزارة المالية، اليوم (الأربعاء)، أن إيرادات الميزانية السعودية بلغت 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، وأن عجز الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.

وكشفت الأرقام تراجع عجز الميزانية السعودية 62% في الربع الثالث مقارنة مع مستويات العجز في الربع الثاني. وأظهرت أن قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثالث وصلت إلى 92.5 مليار ريال، مقابل 95.7 مليار ريال، في الربع السابق.

وبلغ إجمالي قيمة الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى من 2020، نحو 317 مليار ريال.

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث 122.9 مليار ريال، مقابل 38.2 مليار ريال، في الربع الثاني، فيما بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأولى من العام 224.55 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات غير النفطية قفزة في الربع الثالث بنسبة 63%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وبالنظر إلى توقعات كامل العام 2020، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.8% أخذا بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.