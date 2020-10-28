ضعفت الليرة التركية لمستويات متدنية جديدة مقابل الدولار، أمس، بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في العامين الحالي والقادم.وسجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة الأمريكية. وكانت العملة قد أغلقت عند 8.1875 ليرة أمس وفقدت نحو 28% منذ بداية العام الحالي.ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1% من 8.9%، لافتا إلى أن توقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25% ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75%، منوها إلى أن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.