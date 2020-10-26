نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل 3688 زيارة تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملاتها على الأسواق والمحلات التجارية، التي أسفرت عن ضبط 881 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، شملت قطاعات البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتمور، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.وبينت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة من بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، حيث استقبل قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 383 بلاغاً في الفترة نفسها.وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، لافتة إلى استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.