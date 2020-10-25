أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 إلى 21.54% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.40% من الربع نفسه من 2019، و19.43% في 2018، و17.08% في 2017، و16.33% في 2016، و17.16% في 2015.ووفقاً للمرصد الوطني للعمل، فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1.759.558 مشتركاً من إجمالي المشتركين، بزيادة مقدارها 81430 مشتركا مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته (2020)، من بينهم 66.74% من الذكور، و33.26% إناث.وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16%، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، ثم المدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.