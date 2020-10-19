وضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه، تمر بخمس مراحل هي: التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة، والاعتماد في منصة وصل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.وأكد «هدف» أن برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، يحفز نمو نسب توطين الأنشطة الاقتصادية الحيوية، ويدعم إيجاد فرص عمل مستدامة وفق أنماط العمل الجديدة.وكان «هدف» أبرم أخيرا مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل، لتنفيذ برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك في خطوة ترمي إلى التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.ووفق مذكرة التفاهم، سيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعما شهريا للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريا ولمدة تصل إلى 24 شهرًا ميلاديًا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما سيقدم الصندوق دعما تحفيزيا مقدراه 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.