نفّذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية للمستفيدين خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 2020 (270 يوما)، وذلك عبر منصاته الإلكترونية ودون الحاجة لزيارة الفروع.وأوضح المتحدث باسم الصندوق حمود العصيمي أن الإنجاز الإلكتروني لأكثر من 3 ملايين عملية يعكس مدى اهتمام الصندوق العقاري في أتمتة خدماته كافة إلكترونيا، وخدمة المستفيدين عن بُعد على مدار 24 ساعة توفيرا للجهد والوقت وعدم زيارة الفروع والاستعانة بموظفيها إلا للضرورة وبحجز مسبق.وأشار إلى أن جاهزية ومتانة البنية التقنية للصندوق، وتكاملية الخدمات مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، أسهمت في تسريع وتيرة الإنجاز اليومي لإنهاء إجراءات المستفيدين من التمويل العقاري المدعُوم وتملك السكن الملائم بكل يسر وسهولة، لافتا النظر إلى أن تنفيذ 3 ملايين عملية إلكترونية خلال الأشهر التسعة الماضية يؤكد ثقة المستفيدين بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري.وأفاد العصيمي بأن البوابة الإلكترونية التي تتيح 30 خدمة إلكترونية للمستفيدين أنهت أكثر من 1.2 مليون عملية إلكترونية، كما نفّذ مركز الاتصال الموحد (199088) أكثر من 1.9 مليون مكالمة صادرة وواردة، بينما حسابات الصندوق على منصة تويتر (redfksa@) وخدمة المستفيدين (redfksacc@) تعاملت مع أكثر من 120 ألف عملية إلكترونية، وبلغت نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة 91%.وبين العصيمي أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات «القرض المدعُوم» إلكترونيا خلال الفترة الماضية في تزايد مما يدل على وعي المواطن بقيمة الوقت والدقة في تنفيذ الخدمات، إضافة إلى وعيه بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.